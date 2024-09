Termina l’attesa per tutti gli appassionati di automobilismo: il SUV Jaecoo 7 fa finalmente il suo debutto sul territorio italiano. Non a caso, stiamo parlando dell’arrivo sul mercato delle quattro ruote dei primi esemplari di un SUV che offre una grande potenza e un design inevitabilmente ricercato. A partire da 33.990 euro è possibile ordinare il SUV di Jaecoo che, grazie a tecnologie innovative e design ricercato, aveva conquistato numerosi appassionati del segmento dei SUV medi già in occasione del famoso Salone di Shanghai 2023.

L’arrivo del SUV del marchio del Gruppo Chery in Italia era atteso ormai da tempo e, adesso, non ci resta che scoprire nel dettaglio prezzi e caratteristiche. Scopriamoli insieme!

Jaecoo 7: prezzi e caratteristiche del nuovo SUV cinese

Il debutto del SUV Jaecoo 7 in Italia non può che andare ad arricchire un parco auto già piuttosto costellato da modelli che si contraddistinguono per potenza e design del tutto ricercati.

Come già accennato, il lavoro effettuato dalla casa automobilistica cinese ha permesso di portare su strada un veicolo che non passa inosservato grazie alle sue linee eleganti e raffinate. Comfort e sicurezza fanno parte di questo SUV soprattutto grazie alla presenza di un abitacolo che è in grado di offrire il massimo della spaziosità a tutti i passeggeri.

Per ottimizzare l’esperienza d’uso del veicolo non manca un ampio display da 14 pollici, indispensabile per poter accedere alle principali funzioni del veicolo e per gestire in completa sicurezza il sistema di infotainment di bordo. Per quanto riguarda il motore, il SUV ospita un turbo benzina 1.6 da 147 CV. Non manca un cambio automatico a doppia frizione e trazione integrale intelligente AWD.

E’ possibile ordinare il veicolo scegliendo le due versioni attualmente disponibili: la Premium, a trazione anteriore, e la Exclusive, che si contraddistingue per la trazione integrale. Sei, invece, i colori della carrozzerie. Il costo? Come accennato in apertura, il nuovo SUV cinese può essere tuo a partire da 33.990 euro.