CoopVoce, operatore virtuale che si avvale della rete 4G di TIM, offre diverse tariffe mobili adatte a un’ampia fascia di utenti, compresi gli over 60. Anche se attualmente non esistono piani specificamente dedicati a questa fascia di età, le opzioni disponibili sono comunque pensate per soddisfare le esigenze di navigazione e comunicazione di tutti.

CoopVoce, un mondo di offerte adatte a tutti

Nel mese di ottobre 2024, CoopVoce propone una varietà di piani, tra cui pacchetti che includono minuti illimitati, SMS e gigabyte a meno di 10 euro al mese. Questi piani si rivelano ideali per chi desidera restare in contatto con amici e familiari, permettendo anche l’uso di applicazioni come WhatsApp e servizi di streaming. Ad esempio, il piano Evo 200 offre 200 GB, minuti illimitati e 1000 SMS a soli 9,90 euro mensili, mentre l’Evo Start, più accessibile, prevede 1 GB a 4,90 euro al mese.

In aggiunta, tutti i piani CoopVoce comprendono servizi utili come il “Lo Sai“, che informa sugli chiamanti quando il telefono è occupato, e il servizio “Chiama Ora“, che avvisa quando un numero diventa raggiungibile. Per chi desidera maggiore flessibilità, è possibile utilizzare i punti accumulati presso Coop per ottenere credito telefonico. Inoltre, chi diventa socio Coop ha accesso a ulteriori vantaggi, come la possibilità di convertire i punti in ricariche.

Per quanto riguarda la copertura, CoopVoce garantisce una rete accessibile al 99,8% della popolazione italiana, permettendo di navigare a velocità fino a 150 Mbps in download. Attivare una tariffa è semplice: è possibile farlo presso i punti vendita Coop o sul sito ufficiale, con opzioni per ricevere la SIM a casa o ritirarla in negozio.

Infine, la portabilità del numero avviene rapidamente, in un massimo di tre giorni lavorativi, facilitando così la transizione per chi desidera cambiare operatore ne più breve tempo possibile. CoopVoce si impegna anche a ridurre l’impatto ambientale, utilizzando EcoSIM realizzate in plastica riciclata.