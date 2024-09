Da qualche tempo l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha fatto tornare ufficialmente disponibile all’attivazione una delle sue super offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Si tratta di un’offerta molto desiderata dagli utenti, dato che ad un piccolo prezzo include davvero tanto. Ora, però, gli interessati avranno poco tempo per attivarla sul proprio numero. Vediamo qui di seguito i dettagli .

ho Mobile, ultimi giorni per la super offerta mobile ho. 5,99 100 GB

Tutti gli utenti interessati a passare a ho Mobile avranno ancora qualche giorno per poter attivare una delle offerte più convenienti dell’operatore. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha comunicato sul proprio sito web che l’offerta ho. 5,99 100 GB rimarrà disponibile all’attivazione soltanto per qualche altro giorno. Gli interessati, infatti, potranno attivare l’offerta soltanto fino al prossimo 11 ottobre 2024 recandosi direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.

Si tratta di una delle offerte più convenienti dell’operatore e che ha da sempre attirato l’attenzione degli utenti. Nonostante il suo prezzo ridotto di appena 5,99 euro al mese, infatti, gli utenti che la attiveranno avranno a disposizione ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare senza pensieri. Nel bundle, sono poi inclusi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti verso tutti i numeri.

L’operatore virtuale sta proponendo gratuitamente il costo della scheda sim. È prevista una prima ricarica pari a 6 euro che coprirà dunque il costo del primo rinnovo. È previsto poi un costo di attivazione dell’offerta che parte da 2,99 euro e che varia in base all’operatore di provenienza. L’offerta in questione è infatti rivolta a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Potranno attivare l’offerta anche coloro che decideranno di attivare un nuovo numero. In questo caso, è sempre previsto un costo di attivazione pari a 2,99 euro.