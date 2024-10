Una vera e propria offerta da non perdere è quella attivata direttamente su Amazon per quanto riguarda l’acquisto della friggitrice ad aria di casa Cosori, un prodotto che propone una capacità complessiva di 5,5 litri, perfetta per soddisfare le esigenze di famiglie più o meno grandi, senza comunque andare ad eccedere con le dimensioni complessive: 30 x 30 x 32 centimetri.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, oltre ad un buonissimo libretto su cui trovare oltre 100 ricette italiane da replicare direttamente con la vostro friggitrice ad aria. Sono disponibili 13 funzioni, che permettono di utilizzare l’85% in meno dell’olio classico, e temperature che possono oscillare da un minimo di 75 gradi, fino ad un massimo di 205 gradi. Il tutto si tramuta in una velocità di cottura più elevata del forno classico.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis e le offerte esclusive, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale dedicato, che trovate inserito qui.

Friggitrice ad aria Cosori: che prezzo su Amazon

State cercando una friggitrice ad aria dall’eccellente rapporto qualità/prezzo? allora il prodotto Cosori fa sicuramente a caso vostro, trattasi di un device che può raggiungere una potenza complessiva di 1700W, che di base avrebbe un listino di 139 euro, ma che viene scontata del 29%, per raggiungere una spesa finale di soli 99,99 euro. La potete ordinare qui, a cui comunque è possibile aggiungere un coupon del valore di 10 euro, cosicché effettivamente si andranno a spendere solamente 89 euro.

Il sistema di controllo è concentrato direttamente nella parte anteriore, dove possiamo trovare un’area touch di sensibilità, sulla quale sono disposti numerosi pulsanti che permettono di scegliere tra le varie modalità di cottura, o regolare le impostazioni di base (come temperatura e tempistiche). E’ presente anche un piccolo display retroilluminato, utile appunto per prendere visione delle informazioni di stato attuali, come tempo residuo.