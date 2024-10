Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy A15 è sempre più basso ed economico, proprio in questi giorni su amazon è stata attivata la promozione migliore delle ultime settimane, con la quale gli utenti accedono allo smartphone con una spesa effettiva pari a soli 129 euro.

Il display è da 6,5 pollici di diagonale, trattasi di un AMOLED con risoluzione FullHD+, che viene supportato dalla presenza di un processore octa-core più che bilanciato nelle prestazioni, in grado comunque di soddisfare la maggior parte delle aspettative, ricordando essere presenti anche 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (che risulta anche essere espandibile con microSD fino a 1TB). La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, capace comunque di garantire oltre due giornate di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica con la presa di corrente.

Samsung Galaxy A15: il prezzo più basso dell’anno

Il Samsung Galaxy A15 non potrebbe costare di meno, considerando giustappunto che il suo listino di vendita, imposto direttamente da Samsung, sarebbe di 199 euro. Amazon ha cercato di accontentare il più possibile i consumatori abbassando di molto la spesa finale da sostenere, con uno sconto del 35%, fino a raggiungere solamente 129,00 euro, disponibile a questo link. Da notare che il prodotto è in vendita con garanzia di 24 mesi, oltre che completamente no brand.

Le sue dimensioni non si discostano in modo eccessivo dagli standard a cui oggi siamo abituati, raggiungendo 160,1 x 76,8 x 8,4 millimetri di spessore, ed un peso comunque di 200 grammi circa. Il sistema operativo di default è Android 14, con personalizzazione grafica One UI 6, a completare il tutto troviamo un comparto fotografico di tutto rispetto: un sensore principale da 50 megapixel, con alle spalle un ultragrandangolare da 5 megapixel ed un effetto bokeh da 2 megapixel.