Google continua a migliorare il suo Play Store, introducendo nuove funzionalità per semplificare la sua esperienza d’uso. Di recente, alcuni utenti hanno iniziato a notare la presenza di un nuovo pulsante. Il quale consente di avviare automaticamente le applicazioni subito dopo l’installazione. Tale opzione inizialmente è stata testata all’inizio di settembre ed è stata integrata per ridurre i tempi di attesa tra l’installazione e l’avvio delle app.

Il funzionamento è semplice ed intuitivo. Dopo aver selezionato “Installa” per un’applicazione qualsiasi, appare l’opzione “Attiva apertura automatica”. Quest’ ultima, se abilitata, fa sì che l’app si apra automaticamente. Ovviamente non appena concluso il processo di installazione. A confermare l’attivazione della funzione sarà inviata una notifica che indicherà il tempo rimanente all’ apertura. Anche se non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Google, si ritiene che lo sviluppo di tale opzione stia avvenendo gradualmente tramite un’attivazione lato server. Potrebbe perciò diventare disponibile per un numero maggiore di utenti già nei prossimi giorni.

Google Play Store: miglioramenti continui e un’evoluzione costante

Negli ultimi tempi, Google Play Store ha subito numerosi cambiamenti. Cosa che dimostra la volontà e l’impegno del gigante di Mountain View di provare a migliorare costantemente l’esperienza utente. A tal proposito, non solo sono stati introdotti strumenti basati sull’intelligenza artificiale, ma è stata anche implementata la possibilità di aggiornare più applicazioni contemporaneamente. Così da rendere il processo ancora più più rapido ed efficiente.

L’azienda ha inoltre lavorato per garantire una gestione più sicura e completamente autonoma degli aggiornamenti. Ciò anche per le app provenienti da fonti esterne al Play Store. Questo dimostra l’attenzione che Google riserva alla sicurezza. Pur garantendo flessibilità e innovazione. Tra le altre novità, emerge anche la gestione delle autorizzazioni per l’accesso alla posizione da parte delle piattaforme. Un ulteriore passo verso una maggiore protezione della privacy personale.

Google non smette dunque di investire risorse nel miglioramento del suo store. Puntando a soddisfare e semplificare sempre più le esigenze dei suoi utilizzatori.