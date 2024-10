Abarth 600e: debutto vicino per il nuovo SUV elettrico sportivo

L’attesa per il debutto della Abarth 600e, la nuova vettura elettrica della Casa dello Scorpione, sta per terminare. Lo sviluppo sembra ormai completato, come dimostrano le ultime immagini che ritraggono il B-SUV sportivo per le strade di Torino in una vivace tinta “verde acido”. Questo modello, che promette di essere l’Abarth più potente mai realizzata, ha fatto già parlare di sé durante la sua apparizione al Salone Auto di Torino. Ma cosa rende così speciale questa nuova auto?

Design grintoso e prestazioni da urlo per la nuova creazione Abarth

Le foto spia scattate da Walter Vayr ci permettono di apprezzare il design aggressivo della nuova Abarth 600e, che si distingue per un body kit dedicato. Questo include un ampio splitter anteriore, cerchi in lega da 20 pollici e un spoiler posteriore importante. Ma questo look audace è solo questione di estetica? Ovviamente no. Il kit è stato progettato per migliorare anche la dinamica di guida, rendendo il SUV ancora più performante.

Sul fronte della meccanica, la Abarth 600e poggia sulla piattaforma Perfo-eCMP, sviluppata insieme a Stellantis Motorsport per ottenere una guida più dinamica e precisa. E le prestazioni? Il motore elettrico è stato potenziato fino a 280 CV. In tal modo la casa ha confermato di aver realizzato una vettura dallo status elevato e molto potente. I numeri hanno addirittura superato le previsioni iniziali. Non si hanno però ancora informazioni certe sulla batteria. Gli esperti prevedono che questa possa mantenere la capacità di 54 kWh della FIAT 600e. In tale prospettiva l’autonomia dovrebbe essere inferiore ai 400 km.

L’interno della Abarth 600e rifletterà il DNA sportivo del marchio. Si hanno nuovi sedili racing avvolgenti e un volante più aggressivo rispetto al modello base della FIAT 600e. Il primo lancio sarà riservato alla versione esclusiva chiamata “Scorpionissima”. Si tratta di un’edizione limitata a soli 1.949 esemplari. Non è un numero casuale ma un omaggio all’anno di nascita del marchio. Quanto costerà questo nuovo gioiello? Anche se il prezzo non è stato ufficializzato, è probabile che superi i 50 mila euro. Con tale cifra sarebbe in linea con altri modelli del gruppo Stellantis come l’Alfa Romeo Junior Veloce. Sarà un successo commerciale anche considerando il prezzo elevato?