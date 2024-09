Play Store di Google: su Android solo oggi 7 titoli a pagamento gratis

Anche questo il periodo è stato marchiato a fuoco da tantissimi titoli del Play Store finiti gratis, sebbene fossero a pagamento, sui dispositivi degli utenti Android. Quello che si scarica al momento in maniera gratuita, resta tale a vita, anche se l’applicazione o il gioco in questione viene cancellato subito dopo. L’account Google ricorda tutto ciò che è avvenuto ed è per questo che anche in futuro, con quel titolo che magari sarà tornato a pagamento, gli utenti potranno procedere di nuovo al download gratuito come avevano fatto tempo addietro.

In basso si possono leggere tutti i titoli che oggi sono disponibili al download gratis, direttamente dal Play Store. Ovviamente non ci sono trucchi particolari per procedere, bisogna solamente scegliere ciò che si desidera in lista e cliccarci su.

Android: la lista di app e giochi sul Play Store ora gratis invece che a pagamento

Ogni contenuto presente all’interno della lista appartiene al Play Store di Google e può essere scaricato solo da chi ha un prodotto Android tra le mani. Giochi, applicazioni e talvolta anche altro possono finire in queste attività promozionali targate Google, ma oggi abbiamo selezionato attentamente dei prodotti molto utili da scaricare. Per effettuare il download, bisogna solo cliccare sul link presente all’interno del nome ed è così che si potrà avere quel contenuto direttamente sullo smartphone o sul tablet. Ecco l’elenco al completo, con ogni titolo disponibile:

Tutti questi contenuti sono stati identificati dopo un’attenta analisi che comporterà agli utenti tranquillità ed efficienza. Nessuna applicazione e nessun gioco nell’elenco infatti potranno fornire elementi di timore o grattacapi vari, in quanto sono stati analizzati minuziosamente. Non dimenticate di effettuare il download il prima possibile per evitare di restare fuori dalla promozione.