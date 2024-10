Motorola ha annunciato un’importante espansione della sua linea “Moto Business Edition“, dedicata alle aziende di ogni dimensione. Tra le novità spiccano i nuovi modelli ThinkPhone25 e motog75 5G Business Edition. Tutti progettati per soddisfare le esigenze di sicurezza, performance e durata che il mondo del business richiede. Entrambi i dispositivi offrono una combinazione di hardware resistente. Oltre che un software avanzato e funzionalità di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale.

Moto: prestazioni elevate a un prezzo super competitivo

Il ThinkPhone25 si distingue come uno smartphone business di fascia alta. È stato realizzato con materiali di ultima generazione, come il resistentissimo Gorilla Glass 7i e la fibra Aramid, più robusta dell’acciaio. Questo dispositivo è in grado di affrontare le condizioni più estreme, essendo certificato con lo standard militare MIL STD 810H. La batteria assicura fino a 34 ore di autonomia con una sola ricarica. Garantendo un uso prolungato, sia in ufficio che in mobilità. In più, sono previsti cinque anni di aggiornamenti di sicurezza fino al 2029.

Accanto al ThinkPhone 25, Motorola ha introdotto anche il moto g75 5G Business Edition. Un device pensato per offrire alte prestazioni ad un prezzo più accessibile. Equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon6 Gen 3, il motog755G garantisce velocità e affidabilità anche per le attività aziendali più impegnative. Il sistema di fotocamere include un sensore Sony LYTIA 600 e la stabilizzazione ottica dell’immagine. Offrendo una qualità fotografica superiore anche in contesti lavorativi. Questo modello, come il è certificato MIL STD 810H e protetto da Corning Gorilla Glass 5. Assicurando resistenza e durevolezza nel tempo.

Sul fronte della sicurezza, è equipaggiato con Moto Secure e ThinkShield. Due piattaforme che sfruttano l’intelligenza artificiale per proteggere i dati aziendali da minacce come malware e phishing. Moto g75 5G Business Edition riceverà cinque anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza. Garantendo tranquillità per un utilizzo prolungato fino al 2030. Esso sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà di novembre al prezzo competitivo di 299€. Mentre il ThinkPhone25 sarà in vendita a 499€.