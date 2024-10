I prossimi Galaxy S25 saranno gli smartphone di riferimento per il 2025. Nonostante il debutto sia previsto a gennaio del prossimo anno, le indiscrezioni riguardanti i device sono già molto frequenti e permettono di scoprire nuovi dettagli.

In particolare, l’ultima fuga di notizie riguarda il design per Galaxy S25 Ultra. Grazie a quanto condiviso da Ice Universe sulla piattaforma social X (precedentemente Twitter) possiamo ammirare una custodia in silicone realizzata su misura per il flagship.

Il leaker ha condiviso un video in cui si nota che la custodia ha degli angoli arrotondati e non netti come i precedenti modelli. In generale, la forma della cover richiama alla mente il Galaxy S21 Ultra che aveva dei bordi tondenggianti, diventati più netti nelle versioni successive.

Il nuovo Galaxy S25 Ultra avrà alcune novità di design volute da Samsung per favorire l’ergonomia e l’usabilità dello smartphone

S25 Ultra case pic.twitter.com/y6jiIDgcpb — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 30, 2024

Con il Galaxy S25 Ultra, Samsung potrebbe accontentare una grande fetta dei propri utenti. Infatti, sono in molti a chiedere al produttore coreano un design meno spigoloso e più morbido. Il motivo è da ricercare nell’usabilità quotidiana ed ergonomia del device e nella migliore manegevolezza che ne deriva.

Inoltre, le indiscrezioni emerse in queste settimane indicano che Samsung ottimizzerà ulteriormente la parte frontale del device. Il Galaxy S25 Ultra potrà contare su bordi sempre più sottili, permettendo al display di coprire gran parte della superficie frontale.

Le voci indicano anche uno spessore minore per tutto lo smartphone, con una conseguente riduzione del volume e del peso. Tutti questi cambiamenti sono volti a migliorare il modo in cui gli utenti impugnano il device e, conseguentemente, il modo in cui lo usano.

Ricordiamo che allo stato attuale, si tratta ancora di indiscrezioni non confermate. Per avere le prime informazioni ufficiali sul Galaxy 25 Ultra bisognerà attendere il prossimo anno. Nel frattempo, non resta che attendere con pazienza.