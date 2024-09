Il Galaxy S25 Ultra rappresenterà il flagship di riferimento per la prossima generazione di device Samsung. Il debutto della famiglia è atteso a gennaio del prossimo anno, ma le indiscrezioni stanno iniziando a diventare frequenti.

Samsung cercherà di mantenere i pregi del Galaxy S24 Ultra, migliorando ulteriori aspetti per offrire agli utenti un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista. In attesa dei dettagli ufficiali, che non arriveranno prima di qualche mese, possiamo provare ad immaginare la possibile scheda tecnica del flagship sulla base delle informazioni emerse in queste settimane.

Il marchio coreano si sta concentrando sulla portabilità e sulla facilità di utilizzo. Per questo motivo, il Galaxy S25 Ultra sarà caratterizzato da dimensioni compatte nonostante l’ampio display. In generale, il device dovrebbe misurare 162,8 x 77,6 x 8,2 mm con particolare attenzione allo spessore.

Samsung sembra orientata a rendere il Galaxy S25 Ultra ancora più elegante, leggero e compatto rispetto al modello precedente

Se il valore di 8.2mm di spessore dovesse essere confermato, il top di gamma Samsung diventerà uno dei dispositivi più sottile del 2025. Al fine di perseguire l’obiettivo della migliore usabilità, l’azienda cercherà anche di contenere il peso del device. Se si considera che la precedente generazione ha un peso di oltre 230 grammi, un valore che certamente potrebbe rappresentare un passo si potrebbe avere con un dispositivo in grado di fermando la bilancia al di sotto di 220 grammi.

Dal punto di vista del design, i dettagli più attivi hanno indicato che Samsung prediligerà uno stile minimale e utilizzerà materiali nobili. La parte frontale e posteriore saranno piatte e ricoperte da vetro mentre il frame laterale sarà realizzato in titanio con angoli curvi. In generale, l’ispirazione sarà il Galaxy S24 Ultra ma con alcune modifiche.

Il display AMOLED da 6,86 pollici avrà cornici più sottili rispetto al modello precedente, aumentando la superficie a disposizione dell’utente. Il rivestimento sarà garantito dal Gorilla Glass che permetterà di resistere a urti e graffi, migliorando anche la sensazione al tocco.