La Ferrari Purosangue è un tributo all’estetica e alle performance del Cavallino Rampante, una scelta voluta a partire dal nome della supercar. Le linee scolpite ma eleganti si fondono con il motore V12 da oltre 700 cavalli che spinge il primo FUV (Ferrari Utility Veichle) del marchio modenese.

Tuttavia, il team di Mansory ha deciso di rendere la Ferrari Purosangue più performante e aggressiva con un kit dedicato. I preparatori bavaresi hanno messo a punto la conversione denominata Pugnator che va a modificare profondamente la supercar.

Mansory Pugnator rende più aggressivo il look del FUV attraverso una serie di interventi sulla carrozzeria. Il body kit con passaruota maggiorati e ampie prese d’aria si fonde con il cofano ridisegnato, un nuovo estrattore posteriore e un vistoso spoiler.

Ferrari Purosangue diventa ancora più aggressiva con la personalizzazione “Pugnator” messa a punto dal preparatore tedesco Mansory

Tutti questi elementi sono realizzati in fibra di carbonio per coniugare leggerezza e resistenza. Infatti, le modifiche non sono solo estetiche ma consentono di aumentare il carico aerodinamico sviluppato dalla vettura.

Inoltre, l’intera supercar è tinteggiata con la speciale colorazione Vermillion, una particolare variante del rosso con riflessi particolari e unici. A queste modifiche estetiche si aggiungono anche i cerchi da 22 pollici all’anteriore e da 23 pollici al posteriore con varie forme speciali tra cui è possibile scegliere.

Il team di Mansory ha modificato anche le prestazioni di Ferrari Purosangue aggiungendo circa 30 cavalli ai 715 iniziali. La vettura ora sviluppa 745 cavalli e 730 Nm di coppia grazie agli interventi sulla centralina e al nuovo sistema di scarico. La differenza di performance è minima, ma certamente il sound sarà uno degli elementi distintivi di questa personalizzazione.

Rivisti anche gli interni con le pelli che si tingono di bianco avorio con inserti rossi e richiamo alla fibra di carbonio. Il prezzo di questa personalizzazione non è stato comunicato, ma supponiamo che chi può permettersi una Ferrari Purosangue non si faccia troppi problemi in merito.