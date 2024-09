Il nuovo iPhone 16 Pro Max è ormai uscito sul mercato da diversi giorni, e praticamente non ha più segreti. Quest’anno Apple ha voluto indirizzare i suoi nuovi dispositivi più in un settore fotografico, specialmente con l’inclusione del Camera Control. Tuttavia, il comparto fotografico è stato messo alla prova da DXOMARK, ma il punteggio non è sufficiente per raggiungere il podio.

Le fotocamere di iPhone 16 Pro Max secondo DXOMARK

Già da diversi anni con i suoi dispositivi Apple punta principalmente a professionisti, specialmente con i modelli di punta. Ma quest’anno, con la nuova modalità audio mix e l’introduzione del Camera Control il distacco è molto più marcato. Però, secondo DXOMARK, un benchmark che valuta specificamente gli obiettivi e le fotocamere dei telefoni, c’è di meglio dell’iPhone 16 Pro Max.

Il comparto fotografico del nuovo 16 Pro Max include un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare, sempre da 48MP, e un teleobiettivo da 12MP. Grazie a queste caratteristiche il dispositivo offre una gamma dinamica ampia, una messa a fuoco precisa e una stabilizzazione video di alta qualità. Inoltre, con la giusta illuminazione le foto presentano un livello di dettaglio superiore, rendendo questo modello uno dei migliori per le esperienze fotografiche e video.

Nonostante queste specifiche da paura, DXOMARK fa notare diverse criticità. Le foto ultra-grandangolari mostrano dettagli meno definiti e una profondità di campo limitata. Questo può portare a soggetti sfocati nelle foto di gruppo e alcuni artefatti come effetti di flare e ghosting. Questi difetti fanno ottenere al nuovo iPhone un punteggio di 157, posizionandolo appena al di fuori del podio, al di sotto di dispositivi come il Huawei Pura 70 Ultra, il Google Pixel 9 Pro XL e l’Honor Magic6 Pro.

Alla fine non è una classifica che determina il livello del comparto fotografico di un telefono, bensì l’esperienza dell’utente finale nell’usare quel dispositivo. L’iPhone 16 Pro Max rimane comunque una delle migliori esperienze fotografiche sul mercato.