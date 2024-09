Nell’ ultimo teardown dell’iPhone 16 Pro, pubblicato da iFixit, sono emerse interessanti novità riguardo alla batteria. La componente principale è stata ridisegnata e ora presenta un rivestimento metallico completo. Una caratteristica simile a quella già vista nelle batterie degli Apple Watch. Tale cambiamento mira a garantire una maggiore sicurezza in caso di urti, riducendo il rischio di incendi. iFixit ha evidenziato che questo nuovo design facilita anche le riparazioni, rendendole più sicure e semplici. L’uso di adesivi a rilascio estensibile per fissare la batteria al telaio, in più, rimane invariato rispetto alle generazioni precedenti.

iPhone 16 Pro: modifiche hardware: antenna 5G e miglioramenti nella riparabilità

La capacità della batteria dell’iPhone 16 Pro è stata aumentata. Fino ad arrivare a 13,94Wh, contro i 12,7Wh del modello iPhone15Pro. Grazie al rivestimento metallico, si ipotizza che potrebbe essere richiesto meno spazio per il rigonfiamento della batteria, offrendo così un ulteriore vantaggio. In ogni caso, questa novità risulta essere una delle modifiche più rilevanti apportate alla serie Pro rispetto ai modelli base di iPhone16. I quali continuando a mantene lo stesso tipo di batteria.

Oltre a queste novità, un’altra modifica impossibile riguarda la rimozione di una delle antenne 5GmmWave. Questa è stata eliminata per creare spazio per il nuovo pulsante di controllo della fotocamera. Per compensare la rimozione, Apple ha riposizionato l’antenna più in alto e più vicina al bordo esterno del dispositivo. iFixit, con un pizzico di ironia, ha sottolineato che questo cambiamento potrebbe influenzare negativamente la ricezione della rete mmWave. La quale è utilizzata però solo da una piccola percentuale di utenti.

Un altro aspetto degno di nota è il miglioramento della riparabilità. L’iPhone 16 Pro ha ottenuto un punteggio di 7/10. Dunque nettamente superiore rispetto al 4/10 dell’iPhone15 ProMax. Insomma, noon è più necessario rimuovere lo schermo per accedere ai componenti interni. In questo modo le riparazioni diventano così le più agevoli per tecnici e per gli esperti del settore.