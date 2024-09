L’iPhone 16 Pro Max, il modello più avanzato della nuova generazione, di recente ha affrontato il famoso “durability test” condotto da JerryRigEverything. Il primo dettaglio a catturare l’attenzione è l’innovativo tasto Controllo fotocamera, realizzato con una superficie tattile rivestita di vetro zaffiro. Questo materiale, oltre a garantire un’esperienza piacevole al tatto, è in grado di dissipare il calore in maniera più efficiente rispetto al vetro comune. Il test prosegue con la valutazione del vetro Ceramic Shield, utilizzato per proteggere la parte frontale del dispositivo. Apple ha dichiarato che questa nuova generazione di vetro è il 50% più resistente rispetto alla precedente. Nel test di JerryRig però,

i graffi appaiono già a livello 6 della scala di Mohs. Mentre segni più profondi si verificano con strumenti di livello 7.

iPhone 16 Pro Max: ecco i risultati

Il telaio in titanio, elemento chiave dell’iPhone 16 ProMax, ha dimostrato buone capacità di resistenza, nonostante si graffi facilmente con utensili affilati. Ricordando sotto questo aspetto l’alluminio anodizzato. Anche lo schermo si è comportato egregiamente di fronte alla prova del calore. A contatto con la fiamma, infatti, i pixel non subiscono danni permanenti. Ad eccezione del rivestimento oleofobico, che si brucia sotto temperature elevate. Infine, la tanto temuta prova di piegatura (bend test) ha confermato la solidità del dispositivo. Anche se il design ha subito modifiche per ospitare il nuovo tasto Controllo fotocamera, non si è verificata alcuna debolezza strutturale. A differenza del modello precedente, in cui il vetro posteriore si era incrinato durante il test. Il nuovo iPhone 16ProMax invece è uscito indenne. Grazie anche a un’ottima ingegnerizzazione del telaio in titanio. Apple sembra così aver imparato dagli errori passati. Presentando uno smartphone in grado di resistere alle sollecitazioni più intense. Con questo modello, l’azienda dimostra una volta di più l’attenzione alla qualità costruttiva e alla resistenza dei suoi stessi prodotti.