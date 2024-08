Tutti gli appassionati di motori e di automobili sicuramente non si saranno fatti scappare dalla loro vista la nuova Alfa Romeo Junior Veloce, la quale è uscita da poco sorprendendo molte persone.

Si sta parlando di un veicolo, per il quale la commercializzazione vuole essere allargata, ma dove in precisione?.

Alfa Romeo Junior Veloce, oltrepassa i suoi confini?

Veicolo al quanto stupendo che rappresenta la versione più sportiva del nuovo B-SUV elettrico, la quale ha compiuto il suo debutto da poco. La grande casa automobilistica di questo gioiello ha già in mente di aumentare la commercializzazione del veicolo verso gli USA.

Infatti è stato Daniele Tiago Guzzafame, responsabile del prodotto, che ha fatto sapere che l’azienda ha sul calendario la discussione con le sue concessionarie per la possibilità di dare un inizio alla commercializzazione della Alfa Romeo Junior Veloce.

Attraverso questa mossa di espansione Alfa Romeo che punta gli USA vuole e tenta di espandere e ampliare la gamma di vetture attraverso il grande mercato. Attualmente la casa automobilistica sta offrendo Giulia e Stelvio. Oltre a questo sempre Alfa Romeo propone sul mercato la nuova Tonale che da inizio anno ha venduto purtroppo solo 1.615 unità.

Anche se non si ha la conferma o non si hanno stime con l’introduzione della Alfa Romeo Junior Veloce, la casa automobilistica potrebbe ampliare i suoi volumi. Normalmente sul mercato degli USA. Dove attualmente si prende in considerazione solo la versione più sportiva del B-SUV elettrico.

Sicuramente le sorti della Alfa Romeo Junior Veloce saranno lasciate al futuro e ad Alfa Romeo. Tralasciando questo, il costo stimato secondo alcune fonti del B-SUV dovrebbe raggiungere i 42.000 dollari per gli Stati Uniti. Dove nell’eventuale conferma del suddetto prezzo questo nuovo veicolo prenderebbe posto appena sotto la Tonale. Che ha un prezzo di vendita inferiore ai 44 mila dollari.