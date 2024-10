Trust ha deciso di aggiornare la propria linea di mouse da ufficio con due nuovi prodotti di ottimo livello, nel dettaglio i mouse in questione sono Ozaa Compact e l’Ozaa+, con il primo che come si può intuire dal nome punta a dimensioni ridotte e il secondo che invece è una rivisitazione ottimizzata dell’Ozaa, sono di tipo wireless ed entrambi sono realizzati per il 60% in plastica riciclata, entrambi già in vendita.

Schede tecniche

Ozaa Compact

Questo mouse è pensato per unire compattezza e comodità per una facilità di trasporto ed uso, può essere abbinato a tre device contemporaneamente grazie alla connettività wireless 2,4 Ghz e alla doppia connettività Bluetooth, vediamo il resto:

Stile : per mano destra, impugnatura ad artiglio e 6 tasti

: per mano destra, impugnatura ad artiglio e 6 tasti Sensore ottico

Risoluzione sensore : variabile a 800, 1600, 3200 dpi

: variabile a 800, 1600, 3200 dpi Connettività : WiFi2,4 GHz e doppia connessione Bluetooth

: WiFi2,4 GHz e doppia connessione Bluetooth Alimentazione con batteria o via cavo USB standard 1.1, 2.0, 3.0

con batteria o via cavo USB standard 1.1, 2.0, 3.0 Composto da plastica ABS riciclata al 60 %

% Dimensioni spaziali: 10,5 x 6,4 x 3,7 cm

Peso: 69 grammi

Colorazioni disponibili: nero, bianco, blu, viola

Garanzia: 2 anni

Prezzo: 39,99 euro

Ozaa+

Questo modello gode della silenziosità e della connessione multi dispositivo come il Compact ma offre in più un design più sicuro ed alto insieme ad una seconda rotella per lo scrolling orizzontale e gode di LED che indicano lo stato di carica della batteria, lo stato della connettività e il profilo DPI selezionato.

Stile : per mano destra, impugnatura a palmo con 6 tasti e seconda rotella laterale

: per mano destra, impugnatura a palmo con 6 tasti e seconda rotella laterale Sensore : ottico

: ottico Risoluzione sensore: variabile a 800, 1600, 3200 dpi

Connettività : Wifi 2,4 GHz, Bluetooth

: Wifi 2,4 GHz, Bluetooth Alimentazione a batteria con cavo USB standard: 1.1, 2.0, 3.0

Composto da plastica ABS riciclata al 60%

Dimensioni spaziali: 12 x 8 x 4,6 centimetri

Peso totale: 104 grammi

Colorazioni disponibili: nero, bianco

Garanzia di 2 anni

Prezzo: 49,99 euro

Se siete in cerca del prodotto perfetto per il vostro ufficio o studio sicuramente questi due mouse sono delle ottime soluzioni ad un prezzo decisamente competitivo e accessibile a tutti.