Vodafone, offerte ottobre 2024: le Silver hanno fino a 200 GIGA

Straordinariamente, le offerte di Vodafone stanno continuando a mettere in riga tutti gli altri gestori con i loro contenuti. Chi non ha sentito parlare delle famosissime Silver durante gli scorsi mesi non potrà esimersi dal farlo adesso. Queste promo infatti dominano senza troppi problemi, vista la loro grande attitudine a mettere in difficoltà le altre realtà.

I virtuali infatti si ritrovano ad essere diventati il target principale dell’azienda, che vuole rubargli gli utenti più di tante altre volte. Sarà difficile far capitare tutto questo, siccome all’interno delle offerte Silver c’è tutto ciò che occorre.

Di fronte ad offerte così vantaggiose è davvero difficile non tremare e pensare di abbandonare il proprio gestore di fiducia. Questo è il caso che sta facendo tornare il sereno in casa Vodafone, soprattutto dopo le botte prese dagli altri gestori, in particolar modo quelli virtuali. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone Silver ancora a valanga: ecco cosa c’è al loro interno ogni mese

Le due Silver disponibili costano 7,99 € e 9,99 € al mese. Entrambe hanno minuti senza limiti e 200 SMS con 100 e 150 giga in 4G ogni mese.

Le offerte di Vodafone dunque potrebbero svolgere anche questa volta la funzione di leader del mercato e questo non è un mistero alla luce di questi prezzi. Dato che il provider ha scelto di non offrire a tutti le Silver, è il momento di precisare a chi sono destinate. Azienda anglosassone infatti ha preferito andare contro i gestori virtuali e contro Iliad, proponendo solo a chi abbandona queste realtà le sue due offerte. Oltre a tutto questo, i fortunati a poter beneficiare delle Silver possono avere il primo mese in sconto, pagando solo 5 €. C’è anche chi ritiene che potrebbero esserci più giga al loro interno, ma niente paura: utilizzando il servizio SmartPay, Vodafone regalerà 50 giga in più a tutti i suoi utenti.