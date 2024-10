Nel corso degli ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di rinnovare il suo catalogo di offerte, in particolare quelle a basso costo a partire da 4,99 euro al mese. Sono state quindi aggiunte e modificate alcune offerte appartenenti alla gamma Feder Mobile Mood e Feder Mobile Up. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile rinnova il suo catalogo di offerte mobile a basso costo

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha rinnovato il suo catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, le novità principali riguardano più che altro le offerte a basso costo dell’operatore. Tra queste, sono state rinnovate le offerte appartenenti alla gamma Feder Mobile Mood e Feder Mobile Up.

Ora, tutte queste offerte saranno attivabili da tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale, anche da chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Vodafone e ho Mobile. Una delle offerte più a basso costo è Feder Mobile Mood 30. Quest’ultima include ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare su rete 4G di Vodafone.

Nel bundle dell’offerta sono poi anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 30 SMS verso tutti i numeri. Per questa offerta, gli utenti dovranno sostenere una spesa di 4,99 euro al mese. Ad un costo massimo di 9,99 euro è poi disponibile l’offerta di rete mobile denominata Feder Mobile Up 220. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare addirittura fino a 220 GB di traffico dati. Rimangono inclusi nel bundle dell’offerta minuti di chiamate illimitati e fino a 50 SMS verso tutti i numeri.

Nel catalogo, sono poi presenti e disponibili altrettante offerte intermedie, pensate per chi ha bisogno di una quantità non esagerata di traffico dati per navigare. Per scoprirle tutte, vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale dell’operatore.