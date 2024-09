Truffa phishing: messaggio in chat o in mail e soldi rubati

Quando arrivano i messaggi tramite e-mail, bisogna dare priorità ad alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto sarebbe opportuno controllare il nome del mittente e di conseguenza anche la sua mail. È proprio così che si evitano problemi di varia natura, come quelli relativi agli inganni che purtroppo percorrono le varie caselle di posta elettronica quotidianamente. L’esempio lampante è proprio una truffa che improvvisamente avrebbe preso il sopravvento su tantissimi utenti, fregando i loro dati personali in pochissimi minuti.

Purtroppo, la tecnica utilizzata è sempre la stessa, ovvero quella del phishing. Una tecnica del genere serve per far credere all’utente di aver ricevuto effettivamente un avviso dalla sua banca di fiducia o magari un invito da una bella ragazza. Spesso messaggi di questo tipo, lasciano credere anche di aver vinto uno smartphone o qualsiasi altra cosa, ma il fulcro della situazione è sempre lo stesso: non c’è nulla di vero. L’intento è rubare i dati personali e magari quelli delle carte di credito per poter compiere misfatti altrove. Aggiorni non si fa altro che parlare di una situazione di questo tipo, ovvero di un messaggio che avrebbe improvvisamente invaso le e-mail di svariati utenti diffondendo una truffa.

Truffa in corso ai danni di tanti utenti, ecco il messaggio come opera

Con diverse persone colpite dalla truffa, sembra che questo sia il messaggio più “sanguinario” degli ultimi tempi. All’interno delle caselle di posta elettronica di tante persone, è arrivato un testo che all’apparenza sembrerebbe essere stato scritto da una bella ragazza, di cui sarebbe allegata anche la foto.

Ovviamente non c’è nulla di reale, anche se molte persone ci cascano e si iscrivono al sito di incontri (ovviamente falso) che viene indicato come utile per conoscere la (finta) ragazza in questione. È così che si accede ad un form da compilare con il quale i malviventi derubano gli utenti dei loro dati personali e non solo.