Agricoltura: ecco come diventa intelligente con Rivulis AI

Anche il mondo dell’agricoltura può beneficiare dell’intelligenza artificiale, sebbene sia un settore che secondo molti non necessita di troppa tecnologia. A stabilire nuovi standard in quest’ambito ci pensa l’azienda conosciuta con il nome di Rivulis. Le sue soluzioni sono davvero innovative, siccome riguardano la microirrigazione, ed ora anche un chatbot.

Il compito di questa nuova entità è quello di aiutare gli agricoltori e i professionisti, soprattutto in termini di irrigazione, conferendo loro dei dati specifici e affidabili oltre che personalizzati. L’IA può in questo caso fornire anche dei consigli pratici, aiutando in ogni modo gli agricoltori nell’utilizzo dell’acqua ad esempio.

Queste le parole di Eran Ossmy, Presidente di Rivulis:

“L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella microirrigazione sta rivoluzionando il modo in cui gli agricoltori gestiscono le loro colture, e l’introduzione di Rivulis AI rafforza il nostro impegno verso l’innovazione. L’IA di Rivulis è stata sviluppata con cura e perfezionata dal nostro team di esperti per offrire agli utenti dati precisi e rilevanti, rispondendo in modo specifico alle loro esigenze. Inoltre, il nostro marchio di qualità assicura i più elevati standard di affidabilità e performance“.

Agricoltura a braccetto con l’IA: ecco la soluzione di Rivulis

Pensate ad un contadino che può porre una domanda all’intelligenza artificiale di Rivulis. Egli può così ottenere dei consigli, chiarendo alcuni dubbi e ottenendo il miglior modo possibile per irrigare il suo terreno. Questo è quanto riferito da Stefania De Pirro, attualmente Marketing Communication Director Europa di Rivulis:

“Riconosciamo l’importanza del ruolo che l’intelligenza artificiale può svolgere nel potenziare la produttività, l’efficienza e la sostenibilità delle colture. La nostra soluzione è progettata per essere interattiva, come se avesse una mente propria, in grado di fornire risposte precise e contestualizzate. Questa capacità si evolve costantemente, imparando dalle interazioni per migliorare e mantenersi all’avanguardia rispetto ai progressi tecnologici. Grazie alla sua straordinaria abilità di apprendere e crescere, Rivulis AI non è un semplice strumento, ma un partner in costante evoluzione. Abbiamo già facilitato migliaia di conversazioni tra “agricoltori tecnologici” e “Rivulis AI”, sfruttando i più recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale per offrire agli agricoltori le informazioni e le soluzioni necessarie per migliorare continuamente il loro lavoro“.