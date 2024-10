Meta, la società madre di Facebook e Instagram, sta per rilasciare una nuova funzione su Threads. La nuovissima piattaforma di microblogging, già abbastanza utilizzata. Ma di che tipo di funzionalità si tratta? Ebbene gli utenti potranno finalmente aggiungere la loro posizione ai post. L’opzione, già presente su Instagram, è ora in fase di test su Threads e alcuni utenti segnalano di averla già vista apparire sull’app. Ad ogni modo, sembra che ciò non sia ancora disponibile a livello globale. Ma pensa che potrebbe presto essere accessibile a tutti.

Contenuti personalizzati e maggiore interattività su Threads

Una volta che l’applicazione ha l’autorizzazione ad accedere alla posizione, il sistema offre una lista di luoghi vicini che possono essere selezionati e aggiunti ai post. In alternativa, è possibile cercare manualmente una località specifica. In modo da inserire la posizione desiderata anche se non è presente nell’elenco suggerito. La funzione sembra quindi riprendere un meccanismo ormai familiare agli utilizzatori di altre app Meta. Anche se potrebbe essere perfezionata per rispondere meglio alle esigenze della comunità di Threads.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’esperienza d’uso più personalizzata e coinvolgente. Attraverso la condivisione della posizione, l’azienda potrà mostrare contenuti più pertinenti in base ai luoghi frequentati dagli utenti. Ciò potrebbe rivelarsi particolarmente utile per coloro che vogliono seguire notizie locali o partecipare a eventi in tempo reale. Settori in cui Threads, al momento, presenta alcune limitazioni rispetto a piattaforme concorrenti.

In più, la funzione potrebbe arricchire l’esperienza di ricerca all’interno dell’app, che attualmente risulta ancora piuttosto limitata. Il tagging della posizione potrebbe quindi migliorare l’interattività tra le persone. Ma anche rendere più efficace la scoperta di contenuti considerati personalmente rilevanti. Insomma, lo sviluppo di questa nuova funzionalità potrebbe quindi segnare un ulteriore passo in avanti per la nota piattaforma. Fino a renderla molto più competitiva nel vasto e complesso settore dei social network.