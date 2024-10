A quanto pare AMD non vuole lasciare davvero nulla al caso, sembra infatti che stia preparando l’arrivo di un processore ad alte prestazioni pensato per i giocatori e che sia in grado di vendere, tanto e bene, parliamo Ryzen 5 9600X3D con 3D V-Cache, un chip a 6 core dedicato principalmente ai giocatori mainstream.

Il processore in questione dovrebbe arrivare ad un prezzo di listino all’incirca di 300 euro, simile al modello precedente ed entrare a far parte di una famiglia di processori con 3D V-Cache che annovererà anche chip più potenti della famiglia Ryzen 7 e 9.

Pensata per i giocatori

Si tratta di una linea di processori molto amata dai giocatori di tutto il mondo, nel dettaglio per la sua efficienza e prestazioni elevate, ha infatti trovato molti consensi nel mercato DIY (Do It Yourself), ovvero in quella fascia di utenza dove ci si assembla il PC da soli, la CPU richiede come socket AM5, più costosa rispetto alla precedente ma che garantisce anche una maggiore longevità grazie al totale supporto per le future generazioni di processori Ryzen 3D V-Cache.

Per il resto quello di AMD è un evidente attacco competitivo ad una fascia del mercato che era occupata dai Core 200 Ultra di Intel, la quale dunque dovrà rispondere prossimamente se non vuole perdere anche questa battaglia, AMD tra l’altro mira a rilasciare anche il Ryzen 7 9800X3D, un chip a 8 core che presenterà un singolo stack di cache 3D e i Ryzen 9 9950X3D e Ryzen 9 9900X3D, che invece saranno dotati di due stack di cache.

L’annuncio ufficiale è previsto per fine Ottobre con l’arrivo che invece dovrebbe avvenire per Novembre, non rimane che attendere, i mesi di fuoco stanno per arrivare e tutti gli utenti avranno senza dubbio una scelta super vasta a cui attingere fatta della competizione tra le varie aziende che mirano a dominare il mercato.