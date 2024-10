Google ha da poco introdotto una funzionalità rivoluzionaria in GoogleFogli. Per farlo ha pensato di sfruttare la potenza di Gemini, la sua intelligenza artificiale avanzata. Grazie a questo aggiornamento, ora è possibile trasformare dati complessi o disorganizzati in tabelle strutturate con pochi clic. Così da semplificare notevolmente la gestione delle informazioni. La nuova capacità di Gemini non si limita però a creare semplici elenchi o grafici. Essa consente piuttosto di generare tabelle ben organizzate che rendono il lavoro su Google Fogli più efficiente. Specialmente per chi deve gestire una mole importante di dati.

Google Fogli: suggerimenti personalizzati e un rilascio graduale

La funzione era stata presentata per la prima volta durante il Google I/O. Uno degli eventi più attesi dell’anno dedicato alle innovazioni tecnologiche dell’ azienda. Eppure, solo ora ha iniziato a essere rilasciata per alcuni utenti. Utilizzare questa funzionalità è facile ed intuitivo. Basta cliccare sull’icona di Gemini in alto a destra di GoogleFogli e selezionare l’opzione “Crea una tabella”. Da qui, è possibile scegliere un modello predefinito o inserire un prompt personalizzato. Tutto ciò a seconda delle proprie esigenze. Dopo aver premuto invio, lo schema viene generato automaticamente.

Una delle caratteristiche più interessanti di Gemini è la possibilità di ottenere suggerimenti su come personalizzare il prompt per creare tabelle su misura. Il pannello laterale del chatbot intelligente, infatti, suggerisce come migliorare l’organizzazione e la struttura della tabella. In particolare offrendo consigli su quali sezioni modificare. Tale capacità di personalizzazione rende lo strumento adatto a chi cerca una soluzione rapida per impostare dati. Ma anche a chi desidera tabelle più complesse e dettagliate. La flessibilità dello strumento è ideale per chi si occupa di analisi, gestione aziendale o qualsiasi altro compito che richiede l’elaborazione di grandi quantità di informazioni.

Lo sviluppo di questa funzione sta avvenendo gradualmente. A partire dal 17 ottobre 2024, sarà disponibile per un numero maggiore di persone e il processo di distribuzione dovrebbe completarsi entro 15 giorni. Oltre agli utenti standard, tale novità coinvolgerà anche gli abbonati a Google Workspace. L’obiettivo è quindi quello di fornire a un’ampia numero di persone uno strumento potente per semplificare la gestione e l’analisi dei dati.