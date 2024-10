Se state cercando una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di cellulare, indubbiamente una possibilità che va assolutamente valutata è rappresentata da ho. Mobile, il noto provider italiano che sfrutta le reti Vodafone merita infatti il massimo della considerazione dal momento che da tantissimi anni propone offerte e un’infrastruttura decisamente efficienti e convenienti.

Il noto provider sta infatti migliorando costantemente i propri servizi le possibilità che mette a disposizione dei propri clienti non a caso quest’estate ha deciso anche di attivare il 5G da mettere a disposizione dei propri clienti ad un costo decisamente competitivo e accattivante.

Ecco dunque che con l’arrivo dell’autunno il provider ha pensato bene di introdurre un nuovo tris di promozioni pensate per accontentare tutti i clienti venendo incontro a tutte le loro esigenze sia da un punto di vista delle caratteristiche sia per quanto riguarda il prezzo, abbiamo infatti tre promozioni ben stratificate che possono davvero accontentare chiunque.

Le promo sul sito ufficiale

Le promozioni pubblicate sul sito ufficiale del provider viola sono le seguenti, abbiamo la prima che a 9,99 € al mese garantisce minuti ed SMS illimitati verso tutti abbinati a ben 200 GB di traffico dati in 5G, la seconda è letteralmente identica alla precedente ma a 8,99 € al mese offre 200 GB in connettività 4G, per ultima abbiamo invece la promo più umile che a 6,99 € al mese garantisce 150 GB di traffico dati in 4G abbinati anche questa volta minuti ed SMS limitati verso tutti.

Ad accomunare le promo poi abbiamo anche il costo di attivazione che ammonta a 2,99 € ma solo nello specifico caso in cui attiviate un nuovo numero di telefono oppure effettuiate la portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di un elenco indicato sul sito ufficiale del provider.

Se siete interessati, dunque vi basterà recarvi sul sito ufficiale e cliccare sulla promo che preferite.