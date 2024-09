Se siete in cerca di una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di telefono, indubbiamente il numero di possibilità alle quali rivolgersi è davvero vasto, in Italia infatti sono presenti tantissimi operatori mobili che offrono ogni mese un catalogo di offerte rinnovato con promozioni competitive in grado di offrire tutto il necessario per un’esperienza completa e soddisfacente.

Ovviamene le promozioni quasi sempre includono minuti, SMS e giga, ciò che l’utente deve fare e ovviamente optare per la promozione più adatta alle proprie esigenze non da fare la scelta più corretta anche in virtù del prezzo mensile da pagare.

Se state cercando una nuova offerta mobile indubbiamente un’opzione da prendere in considerazione è rappresentata da Kena, l’operatore italiano infatti offre sempre delle promo decisamente accattivanti in grado di conquistare il mercato, offrendo nella maggior parte dei casi tantissimi giga di traffico dati in Internet, il tutto ad un costo competitivo.

Promo autunnale

In occasione dell’arrivo della stagione autunnale, l’operatore ha deciso di lanciare una promozione ad hoc per i propri utenti, come potete vedere dal banner ufficiale presente in alto quest’ultima offre a 6,99 € al mese 130 GB di traffico dati in 4G che aumentano a 230 nel caso attiviate Il servizio di auto ricarica, abbinati a minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

A rendere questa promozione ancora più accattivante e sicuramente il fatto che è Kena regala completamente il primo mese di rinnovo, di conseguenza non dovrete pagare nessuna cifra per poter accedere al secondo mese della promozione, ci penserà l’operatore.

Anche il costo di attivazione sarà completamente gratuito e vi consentirà ovviamente di ricevere la nuova Sim da poter utilizzare all’interno del vostro smartphone, se siete interessati dunque non perdete tempo recatevi sul sito ufficiale di Kena per poter procedere all’attivazione online in pochi semplici clic direttamente dalla pagina ufficiale.