Samsung Galaxy Book4 è il notebook che gli utenti devono pensare di acquistare nel momento in cui sono alla ricerca di una delle migliori soluzioni del momento, almeno per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, data la richiesta attuale di 749 euro per il suo acquisto definitivo.

La diagonale del display, che è comunque un IPS LCD, è da 15,6 pollici, una risoluzione massima che supera il FullHD, fermo restando essere una delle migliori e più in voga nel periodo corrente. Il processore è di media qualità, trattasi di un Intel Core i5 di ultima generazione, con alle spalle 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. La colorazione in vendita è Grigia, con uno chassis realizzato prevalentemente in metallo di ottima qualità, molto resistente ed affidabile anche per un utilizzo sul lungo periodo.

Samsung Galaxy Book4: uno sconto mai visto prima

Samsung Galaxy book4 è pronto per entusiasmare milioni di utenti in tutto il mondo, con il suo prezzo estremamente economico. Dovete sapere, infatti, che al giorno d’oggi può essere acquistato a soli 749 euro, risparmiando circa il 32% rispetto al listino previsto in origine, che ricordiamo era di 1099 euro. Il prodotto presenta la solita garanzia legale della durata di 2 anni, è spedito da Amazon direttamente al vostro domicilio in tempi molto brevi. Per acquistarlo dovete collegarvi qui.

Dimensionalmente parlando, il notebook non raggiunge dimensioni eccessivamente elevate, in particolare ha un peso di 1,6 kg, è così facile da trasportare ovunque si desideri, ad esempio inserendolo in uno zaino o in una piccola borsetta appositamente creata per la stessa identica tipologia di prodotto. La tastiera presenta tastierino numerico, è quindi completa di ogni pulsante, oltre che essere completamente retroilluminata a led singolo con luminosità dimmerabile.