Una vera e propria offerta pazza vi attende direttamente su Amazon, in questi giorni arriva la promozione migliore del momento con la quale gli utenti si ritrovano a poter spendere poco più di 300 euro per l’acquisto di un Motorola Edge 50 Fusion, una variante appena commercializzata in Italia, capace comunque di catturare l’attenzione del consumatore con buonissime specifiche tecniche.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un ampio display pOLED fullHD+ da 6,67 pollici di diagonale, che raggiunge comunque una risoluzione di ottima qualità, con alle spalle anche il refresh rate che non si ferma ai soliti 60Hz, sforando quota 100 fino a raggiungere 144Hz. La certificazione IP68 lo rende facilmente utilizzabile sotto l’acqua, mentre il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, ricordando che la configurazione di base prevede anche 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Motorola Edge 50 Fusion: che occasione su Amazon

Al giorno d’oggi potete pensare di acquistare un Motorola Edge 50 Fusion ad un prezzo quasi mai visto prima d’ora, infatti la promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni è una delle migliori di sempre. Il prodotto avrebbe un listino di 449 euro, ma con lo sconto del 27% applicato in automatico nella pagina Amazon, ecco che la spesa si riduce a soli 329 euro. Se volete ordinarlo dovete collegarvi subito qui.

La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, ed una buonissima autonomia generale. Il sistema operativo è Android 14, con pochissima personalizzazione software, dovete ricordare infatti che il prodotto offre una piacevole esperienza molto vicina ad Android stock. Il carrellino delle SIM permette di inserire due SIM, per una migliore usabilità generale del prodotto stesso.