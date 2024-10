La Festa delle Offerte Prime si sta lentamente avvicinando, Amazon ha effettivamente annunciato che 8 e 9 ottobre saranno le date da segnarsi sul calendario per inaugurare la stagione dello shopping natalizio, approfittando sin da subito di numerosissimi risparmi.

La 48 ore promozionale avrà effettivamente inizio alle 00:00 dell’8 ottobre, per terminare alle 23:59 del 9 Ottobre, in questo lasso di tempo i clienti Prime potranno accedere ad una infinità di offerte da non perdere, abbracciando numerose categorie merceologiche e brand di successo, come Hisense, Tommy Hilfiger, Nivea, Salewa e molti altri ancora. Le scorte saranno limitate, ciò sta a significare che alcuni prodotti potranno terminare prima della scadenza del periodo promozionale, per questo motivo è importante non perdere di vista nemmeno per un secondo le pagine di Amazon, ricordando che per fruirne è strettamente necessario avere sottoscritto un abbonamento Amazon Prime, in caso contrario non sarà possibile acquistare i prodotti a prezzi scontati.

Amazon: alcune offerte sono già attive

Coloro che invece volessero iniziare a risparmiare già da oggi, possono sottoscrivere Amazon Music Unlimited, a patto che non l’abbiano già provato, per un periodo gratuito di 4 mesi, al termine dei quali sarà possibile scegliere se rinnovare a pagamento il servizio, oppure disdirlo senza costi aggiuntivi. Premete qui per iscrivervi.

Per accedere invece a tutte le offerte della Festa delle Offerte Prime 2024, basterà premere questo link, verrete indirizzati verso una pagina riepilogativa sulla quale è possibile trovare a tutti gli effetti le migliori promozioni del momento, anche le soluzioni con poche scorte a disposizione. La due giorni che ci aspetta è davvero l’occasione perfetta per iniziare con il piede giusto un periodo veramente ricco di prezzi bassi e di acquisti, sia tecnologici che non. In questo modo potremo iniziare ad acquistare i regali natalizi, evitando di ritrovarci con l’acqua alla gola, o essendo poi costretti a versare cifre superiori al normale.