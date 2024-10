Xiaomi 15 Ultra sarà rilasciato sul mercato globale. A darne notizia è la stessa azienda, la quale avrebbe ricevuto la certificazione necessaria per procedere con la vendita del dispositivo nel mercato europeo. L’arrivo, però, è ancora lontano. Le anticipazioni emerse fino a questo momento ci informano che la presentazione ufficiale della serie Xiaomi 15 avverrà il 23 ottobre in Cina ma che sarà necessario attendere l’arrivo del nuovo anno per poter procedere con l’acquisto dello Xiaomi 15 Ultra. Nell’attesa sono comunque trapelate alcune indiscrezioni che, pur offrendo scarse informazioni sulla scheda tecnica del top di gamma, ci permettono di apprendere che il dispositivo vanterà una fotocamera a dir poco incredibile.

Xiaomi 15 Ultra: cosa sappiamo sulla scheda tecnica

Secondo le ultime notizie, dunque, lo Xiaomi 15 Ultra avrà una fotocamera posteriore in grado di garantire una qualità d’immagine decisamente ottima. La fotocamera principale potrebbe avere dimensioni davvero abbondanti ed essere costituita da un sensore da ben 1 pollice, accanto al quale potrebbe esservi un teleobiettivo da 200 MP con zoom ottico fino a 10x. A completare il modulo fotografico saranno due ulteriori sensori di cui non sono ancora note le caratteristiche tecniche.

Sappiamo che lo smartphone sarà alimentato da un chip Snapdragon di ultima generazione ma non possediamo alcuna informazioni riguardo quella che sarà la capacità della batteria del dispositivo. Si presume che il display sarà curvo con risoluzione 2K e cornici particolarmente sottili ma anche a tal proposito non vi sono certezze.

Nel corso delle prossime settimane potrebbero comunque farsi strada un maggior numero di notizie che offriranno dettagli su quelle che saranno le novità introdotte da Xiaomi sul suo nuovo top di gamma. Senza alcun dubbio avremo modo di assistere all’arrivo di uno smartphone interessante e ricco di particolari rilevanti che giustificheranno ulteriormente la scelta del colosso di procedere con il rilascio di una versione globale.