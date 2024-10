Sono sempre di più le case automobilistiche che decidono di fare nuovi investimenti al fine di ampliare la propria produzione di auto. Oggi parliamo della casa automobilistica Kia che, nei giorni scorsi, ha aperto le porte del suo primo stabilimento dedicato alla produzione di auto elettriche. Stiamo parlando dell’impianto EVO situato in Corea del Sud.

Non a caso, l’apertura di questo nuovo stabilimento conferma la volontà dell’azienda di ampliare la propria gamma di veicoli e di dare il via ad una produzione mirata utile per una mobilità sostenibile e, conseguentemente, una minore emissione di CO2. Scopriamo insieme maggiori dettagli sul nuovo impianto a marchio Kia.

Kia: aperto il primo stabilimento per auto elettriche

Nelle scorse ore la casa automobilistica Kia ha inaugurato il suo stabilimento EVO in Corea del Sud. Come anticipato, rappresenta un grande risultato per il brand che dà il via ad una produzione mirata e attenta che mette al centro solamente auto elettriche.

Come dichiarato dallo stesso CEO di Kia, Choi Joon-young, durante l’evento di inaugurazione il nuovo stabilimento EVO rappresenta il primo passo per Kia per poter realmente diventare un marchio leader nei veicoli elettrici.

Non dimentichiamo che in vista dello stop alla produzione di auto endotermiche a partire dal 2035, i diversi costruttori hanno pensato a strategie mirate per includere nelle proprie gamme auto elettrice. In questo caso, Kia vuole utilizzare la nuova struttura per portare sul mercato veicoli elettrici efficienti a emissioni zero.

Non a caso, il costruttore non è l’unico che punta sulle auto elettriche. Anche Hyundai ha già deciso che presto aprirà il suo nuovo impianto Metaplant America in Georgia come risultato di un investimento da 7,6 miliardi di dollari. Investimento che vedrà come protagonista la produzione dell’ IONIQ 5 2025 e l’IONIQ 9. Attendiamo, nel frattempo, ulteriori novità per scoprire il futuro dello stabilimento del costruttore Kia.