WhatsApp ha introdotto una delle funzionalità più attese dagli utenti. Ovvero la possibilità di utilizzare uno stesso account su due smartphone diversi e contemporaneamente. Prima di questo aggiornamento, l’app di messaggistica consentiva di collegare solo dispositivi come browser web, tablet o computer. Mentre collegare due telefoni non era possibile. Questa novità semplifica notevolmente la gestione dei messaggi e delle conversazioni. Soprattutto per chi utilizza più dispositivi mobili nel quotidiano.

Con questa funzione, ogni telefono collegato potrà ricevere e inviare messaggi in modo indipendente. Senza compromettere la sicurezza. La crittografia end-to-end, infatti, resta attiva su tutti i dispositivi. Garantendo così la privacy degli utenti. La configurazione è facile e rapida. Basta avere accesso al telefono principale, che gestisce l’account originario. Da qui bisognerà seguire pochi semplici passaggi.

WhatsApp: come configurare l’account su più dispositivi

Per configurare il proprio account WhatsApp su due telefoni, il primo passo è aprire l’app sul cellulare principale. Se è un Android, bisogna toccare i tre puntini in alto a destra e accedere alla sezione “Dispositivi collegati“. Su iPhone, invece, si trova la stessa opzione direttamente nel menù “Impostazioni”. Dopo aver selezionato “Collega un dispositivo”, apparirà un codice QR.

Il telefono secondario, che non deve avere già WhatsApp installato e configurato, va utilizzato per scansionare il QR mostrato sullo schermo del primo dispositivo. Una volta completata questa operazione, entrambi saranno connessi. Di conseguenza saranno in grado di sincronizzare i messaggi in modo automatico. È importante ricordare che se WhatsApp è già configurato sul secondo cellulare, sarà necessario eliminare cache e dati. Tutto ciò prima di procedere con la nuova configurazione.

Tale innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti per la piattaforma. La quale continua a lavorare per migliorare la sua esperienza d’uso complessiva. Infatti, grazie a questa funzione, WhatsApp conferma il suo impegno nel rendere sé stessa sempre più versatile e adatta alle esigenze di tutti.