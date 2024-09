1Mobile ha lanciato una promozione interessante per i nuovi clienti. L’offerta Speed 5G 120 è disponibile fino al 30 settembre 2024. Essa garantisce 12GB di traffico dati in 5G a soli 7,90€ al mese. Per chi decide di effettuare la portabilità da un altro operatore, il primo mese è completamente gratuito. Oltre ai dati, il pacchetto include anche minuti illimitati e 50 SMS verso tutti i numeri nazionali. L’attivazione costa 5€ per chi passa a 1Mobile da un altro gestore. Mentre chi attiva un nuovo numero pagherà 7€.

1Mobile: dettagli sulle condizioni e costi aggiuntivi

Il servizio di navigazione in 5G viene offerto grazie alla rete Vodafone. In caso di mancanza dei requisiti per il 5G, la connessione sarà automaticamente disponibile in 4G. Per chi supera la soglia dei 120GB, sarà possibile continuare a navigare al costo di 0,50 cent. per ogni 100MB in più. La promo è attivabile anche online e gestibile tramite l’area personale o l’app ufficiale di 1Mobile. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese. Ma il traffico non utilizzato non si accumula con quello del mese successivo.

È importante notare che l’offerta è compatibile con opzioni extra. Anche se non con dispositivi che utilizzano il sistema operativo Blackberry OS. In più, chi effettua la portabilità dovrà completarla entro il primo mese dall’attivazione della SIM, altrimenti sarà addebitato il canone del primo mese. Qualora un cliente decida di lasciare 1Mobile entro 180 giorni, i bonus usufruiti in fase di attivazione saranno trattenuti dal credito residuo.

Le chiamate verso i numeri nazionali sono illimitate, ma soggette a un uso corretto e personale. Esattamente come previsto dalle condizioni generali del contratto. È possibile disattivare tale soluzione direttamente dall’applicazione o dall’area riservata del sito. Una volta disattivata, le unità rimanenti saranno utilizzabili fino alla scadenza della promo. Se siete interessati a scoprire altre soluzioni disponibili consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.