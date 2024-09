WhatsApp blocco degli sconosciuti: più privacy e protezione

WhatsApp continua a migliorare. La nostra esperienza cambia ancora una volta con nuove funzionalità di privacy. L’ultima novità in fase di test è destinata a proteggere gli utenti dai messaggi indesiderati provenienti da sconosciuti. Sei stanco di ricevere spam o truffe? Potresti presto essere salvato da questa innovazione.

La nuova funzione ti permetterà di bloccare automaticamente i messaggi che arrivano con frequenza elevata da contatti che non hai in rubrica. Questo non significa che tutti i numeri sconosciuti saranno bloccati. In pratica verranno stoppati solo quelli che inviano troppi messaggi in breve tempo. WhatsApp sta quindi investendo molto nella protezione della privacy e non è la prima volta, ma questo potrebbe essere un grande passo avanti.

Il blocco dei messaggi indesiderati su WhatsApp

In che modo questa funzione può realmente migliorare la tua esperienza su WhatsApp? Non tutti i messaggi provenienti da numeri sconosciuti sono inutili o pericolosi. Forse magari stai aspettando un contatto importante da un nuovo numero e non vuoi che questo non riesca a contattarti. Ecco dove WhatsApp si distingue. La funzione, come anticipato, bloccherà solo i messaggi da sconosciuti che ti contattano fin troppo spesso. Questo ti permette di ricevere i messaggi che potrebbero essere rilevanti senza il fastidio dello spam.

La nuova opzione WhatsApp sarà disponibile nelle impostazioni avanzate della sezione Privacy. Si tratta di un’impostazione personalizzabile che potrebbe presto essere attiva per tutti gli utenti. Per ora però è riservata a chi utilizza la versione beta dell’app, su dispositivi Android aggiornati almeno alla versione 2.24.20.16. Non sarebbe fantastico avere un filtro efficace contro lo spam, senza dover perdere messaggi importanti? Oltre alla protezione della privacy, questa funzione cerca anche di migliorare le prestazioni del dispositivo. Come? Riducendo l’impatto di un’eccessiva quantità di messaggi indesiderati. Se WhatsApp riuscirà a implementarla, potremmo dire addio agli interminabili tentativi di truffa e spam che intasano le chat. Presto potremmo godere finalmente un’esperienza di messaggistica più pulita e sicura. Non è quello che stavamo tutti aspettando?