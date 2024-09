Ricordare tutti i compleanni dei nostri amici e familiari è sempre un problema. Vuoi dire addio a classici pezzetti di carta o piccoli post-it per evitare di dimenticare una data importante? Grazie ad una novità introdotta su Google Contatti non devi più preoccuparti. Google ha infatti pensato di aggiungere un nuovo widget che va ad ottimizzare l’app su Android rendendo felici tantissimi utenti che la utilizzano giornalmente.

Per chi non la conoscesse, Google Contacts è un’app rubrica preinstallata su diversi smartphone Android che ha come obiettivo quello di aiutare gli utenti come una vera e propria agenda. Scopriamo insieme le caratteristiche e la novità che andrà ad aiutare gli utenti a ricordare le date più importanti.

Google Contatti: un aiuto per ricordare le date dei compleanni

Come sappiamo, l’obiettivo di Google è quello di offrire sempre servizi completi ai suoi utenti. Proprio per questo motivo sta lavorando da tempo ad un widget per ottimizzare l’app Google Contatti sui dispositivi Android. Nello specifico, le novità riguardano una migliore visualizzazione dei contatti inclusi nell’app, oltre ad aiutare a ricordare le date dei compleanni. A tal proposito, infatti, Google Contatti presenta un’apposita icona nella schermata home, oltre a far visualizzare nome e foto del contatto.

Inoltre, è importante ricordare che l’ottimizzazione effettuata da Google elimina il limite di visualizzazione dei contatti. Non dimentichiamo che fino a poco tempo fa era presente il limite di sette nominativi. Grazie allo sviluppo nel nuovo widget di Google è ora possibile visualizzare anche i nomi dei contatti e non solo l’immagine del profilo.

Stiamo parlando di una novità offerta da Google utilissima per tutti gli utenti che adorano avere tutto a portata di mano. Ricordiamo, però, che la diffusione del nuovo widget di Google Contacts non risulta ancora essere disponibile per tutti ma arriverà gradualmente su tutti i dispositivi.