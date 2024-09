Uno dei prodotti più attesi dell’anno è rappresentato senza alcun dubbio dalla nuova CPU in arrivo da Qualcomm, parliamo ovviamente dello Snapdragon 8 gen 4, il quale dovrebbe arrivare per la fine del mese di ottobre e ovviamente costituirà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i processori presenti all’interno degli smartphone di ultima generazione, in quanto introdurrà tantissime novità sia da un punto di vista dell’architettura che delle prestazioni.

L’attesa ovviamente non è ancora finita, ma qualche dettaglio in più ci arriva direttamente da una delle aziende che maggiormente acquista soluzioni proprio dalla realtà situata in Taiwan, stiamo parlando di Xiaomi che monterà questa CPU all’interno dei suoi prossimi top di gamma Xiaomi 15, quest’ultima ha infatti pubblicato un banner di preannuncio della sua prossima serie di smartphone all’interno del quale è presente una dicitura che ci annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda la nomenclatura delle CPU di Qualcomm.

Cambio di nome

Tenendo in considerazione che la serie Xiaomi 15 monterà per l’appunto la CPU top di gamma di Qualcomm, viene spontaneo pensare che lo Snapdragon 8 Elite sarà proprio il processore 8 Gen 4, però se prendiamo in considerazione quanto fatto con i processori arrivati per i computer laptop, viene spontaneo credere che tale denominazione sarà adattata e di conseguenza un eventuale 8 Plus corrisponderà ad un 8s Gen 4, erede del 8s Gen 3.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo di questi nuovi processori che in tutta probabilità saranno annunciati il 21 ottobre durante lo Snapdragon Summit 2024, al quale farà seguito l’annuncio da parte di Xiaomi il 23 ottobre della sua nuova sede di smartphone di gamma.

L’attesa dunque sta per finire e tra meno di tre settimane finalmente potremmo mettere le mani sui nuovi processori che porteranno tantissime novità e ovviamente infiammeranno la competizione per questo segmento dal momento che andranno a competere con i nuovi SoC di Apple e MediaTek.