Lenovo ha confermato accidentalmente lo sviluppo di due nuovi dispositivi dedicati al gaming portatile. Stiamo parlando di Legion Go Gen Two e il LegionGo Lite. Questa rivelazione è avvenuta attraverso una fuga di notizie relativa al GoLite. Essa mostra una console di colore bianco con uno schermo più piccolo e gamepad fissi, a differenza del modello originale che vantava controlli removibili. Con il lancio del LegionGoDock, Lenovo ha svelato senza volerlo supporto per entrambe le nuove console. Confermando la notizia che sta lavorando non solo su una versione più economica, ma anche su una seconda generazione del dispositivo principale.

Lenovo: Legion Go Gen Two, miglioramenti importanti in arrivo

Il Go Lite sarà probabilmente un’opzione più economica. In quanto dotata di un processore Ryzen Z1 non-Extreme, offrendo prestazioni di fascia inferiore rispetto al modello Gen Two. Questo nuovo device andrà a sostituire l’attuale Legion Go, che attualmente si può trovare su Amazon solo tramite rivenditori di terze parti. Nonostante le specifiche grafiche rimangono incerte, il GoLite è visto come una scelta perfetta per chi cerca una console a buon mercato. Ma senza rinunciare ad una buona esperienza di gioco.

Per quanto riguarda il LegionGoGenTwo, sarà l’evoluzione diretta del LegionGo originale. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo sarà alimentato da un’APU AMD con 8 core CPU e fino a 16 unità di calcolo RDNA 3.5. Superando così di circa il 33% le capacità dell’APU Phoenix presente nella prima generazione. Si prevede che la console offrirà prestazioni grafiche di alto livello. Ciò grazie anche alla nuova architettura Zen5. La data di lancio ufficiale non è ancora stata annunciata, ma si prevede che la GenTwo potrebbe fare il suo debutto nel 2025. In perfetta concomitanza con l’uscita della nuova serie Ryzen Z2. Lenovo si prepara quindi a consolidare ulteriormente la sua posizione nel competitivo mercato delle console portatili. Tutto ciò con una serie di prodotti pensati per diverse fasce di clienti.