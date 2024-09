Il debutto della nuova generazione di piattaforme hardware realizzate da Qualcomm è atteso ad ottobre, più precisamente il giorno 24. In questa data, il chipmaker americano terrà il proprio evento intitolato Snapdragon Summit 2024.

Si tratta di una cornice perfetta per mostrare al mondo tutti i System-on-Chip di nuova generazione appartenenti alle varie linee di prodotto. Entrando maggiormente nello specifico, la famiglia Snapdragon 8 è quella più attesa con il debutto della Generazione 4.

Il SoC si preannuncia il più prestazionale di sempre ma non sarà l’unico protagonista. Infatti, Qualcomm sembra intenzionata a presentare anche lo Snapdragon 8s Gen 4. Questo chipset è caratterizzato dal numero di modello SM8735 ed è attualmente in fase di test nei laboratori di Xiaomi.

Il produttore cinese, infatti, sta studiando il comportamento del SoC per integrarlo sui propri device. La conferma arriva da alcuni data analist che hanno trovato riferimenti diretti all’interno di HyperOS. Il sistema operativo proprietario è stato modificato per poter supportare lo Snapdragon 8s Gen 4 e renderlo compatibile con i prossimi device.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 non è ancora ufficiale ma Xiaomi sta già lavorando a nuovi smartphone basati sul SoC di prossima generazione

La particolarità di questa situazione risiede nel fatto che Qualcomm non ha ancora annunciato ufficialmente lo Snapdragon 8s Gen 4 né lo ha mai citato. La versione “S” del SoC è trapelata quasi a sorpresa. Infatti, dello Snapdragon 8 Gen 4 se ne parla da mesi anche se in via non ufficiale, ma della variante S si conosce ben poco.

Possiamo provare ad immaginare quali saranno i dispositivi scelti da Xiaomi per equipaggiare la nuova piattaforma hardware. Il prossimo Redmi Turbo 4 è uno dei principali candidati se si considera che la generazione precedente ha utilizzato lo Snapdragon 8s Gen 3.

Il tutto sarebbe confermato anche dal riferimento trovato all’interno dei file di sistema di HyperOS. Il codice dell’interfaccia proprietaria è stato implementato per supportare il chipset SM8735, lo stesso che spingerà il Redmi Turbo 4. A livello internazionale, il Redmi Turbo 4 sarà venduto sotto il brand POCO ma non conosciamo il nome ufficiale che sarà scelto.

Un ulteriore device su cui lo Snapdragon 8s Gen 4 potrebbe essere il modello successivo allo Xiaomi CIVI 4 Pro. Al momento non conosciamo quando Qualcomm presenterà ufficialmente il SoC ma, considerando che uno smartphone è già in fase di test, Xiaomi sarà uno dei primi produttori ad utilizzarlo.