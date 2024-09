Android 15 porta diverse grandi novità per gli utenti di Google Pixel. Tra queste, spicca l’applicazione “Dreams”, progettata inizialmente per i tablet. L’app era stata introdotta lo scorso anno per gestire screensaver come orologi a schermo intero, immagini da Google Foto e il simpatico Weather Frog nella Modalità Hub del Pixel Tablet.

Con l’arrivo della beta 3 di Android 15, è stato introdotto un nuovo screensaver denominato “Controlli della casa”. Questo permette di avere sempre visibili i controlli per la gestione della domotica. Di solito accessibili solo dalla schermata di blocco o nelle Impostazioni rapide. Una funzionalità particolarmente comoda per gli utenti che utilizzano il Pixel Tablet sulla dock, ma che ora si estende anche agli smartphone.

L’Aggiornamento di Dreams: più funzioni per Google Pixel

Da poche ore, Google ha anche rilasciato un aggiornamento per l’app Dreams. Arrivando ad estendere le nuove funzionalità ai telefoni Pixel con Android 15 già installato. La versione aggiornata ora supporta lo screensaver “Controlli della casa” anche sui telefoni. È possibile attivare questa opzione direttamente dalle Impostazioni, all’interno della sezione dedicata agli screensaver. Quest’ ultima include anche altre opzioni come Orologio, Colori e Foto.

Un’altra novità interessante è l’integrazione di GoogleFoto. Ora, quando il cellulare è in carica sul Pixel Stand, l’app Dreams può mostrare una presentazione di immagini direttamente dalla galleria dell’app Foto. Questa funzionalità era in precedenza disponibile solo per i tablet. Ma ora si estende anche agli smartphone della serie Pixel.

Gli utenti ora attendono con curiosità l’aggiornamento definitivo di Android 15. Grazie a cui sarà possibile esplorare a pieno le potenzialità di questa app e delle nuove funzionalità ad essa associate. Insomma, sarà davvero interessante vedere come l’integrazione di Dreams con l’interfaccia domotica influenzerà l’utilizzo quotidiano degli smartphone Google Pixel. Agli appassionati del settore dunque non resta che attendere e sperare che tutto ciò sia in grado di rispondere perfettamente alle numerose aspettative del momento