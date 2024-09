Truffa: phishing in corso sulle e-mail, ecco il messaggio pericoloso

Purtroppo, diversi utenti ancora ci cascano: ecco una nuova truffa che sta girando sul web, ma soprattutto tra le caselle di posta elettronica. Chi ci cade finisce per perdere i suoi dati personali, o meglio per consegnarli a qualcuno di sconosciuto e che non ha buone intenzioni.

Truffa in corso con due messaggi diversi: eccoli qui

“Sono qui per proporre un incontro. Hai un desiderio??

Non preoccuparti, sono affettuoso. Mi piace ridere e ridere molto, ma so anche essere serio.

Sto cercando un uomo con la stessa mente aperta. Che sia amore o amicizia, lo vedrai dopo.

Se non ti dispiace conoscermi, registrati per visualizzare il mio profilo.

Non faccio amicizia con un uomo da molto tempo e mi manca davvero il mio umore buono procurato da un essere maschile.

Spero possiate aiutarmi a soddisfare il mio desiderio. E ti darò il miglior esperienza della tua vita.

Ecco il mio profilo su un sito di incontri, Vonda-little trovami e scrivimi in chat “piccola mia”)

Con affetto, tuo Vonda“.

Purtroppo anche un’altra situazione si sta ripetendo dopo che sembrava essersi assopita per sempre, ovvero quella del finto pacco in attesa. Viene utilizzato chiaramente in maniera indebita il nome di GLS, colosso che negli anni si è costruito un altissima reputazione. Ecco il testo truffa in questione:

“You have (1) new message!

Hello,

This is our third and final attempt to contact you. Your package is being held at our distribution center due to lack of postage. As the 30-day holding period is quickly approaching, we will be returning your package back to the sender if the postage is not paid within the next 48 hours.

Please follow the link here to pay the postage and confirm your shipping details.

We appreciate your business!

Thank you,

UPS Team.”

Ovviamente, anche in questo caso, si punta a far cliccare l’utente sul link, in modo da fregarlo, rubandogli i dati personali. L’unico modo per non cascarci è proprio evitare questa operazione: così facendo, gli utenti saranno anche liberi di leggere il testo senza problematiche che ne deriveranno.