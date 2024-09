Dal 1° ottobre 2024, il prezzo dell’energia elettrica per i clienti vulnerabili serviti in Maggior Tutela aumenterà dell’8,8%, secondo quanto stabilito dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Questo incremento è stato giustificato dall’aumento dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità, a loro volta influenzati dalle quotazioni del gas naturale, che tendono storicamente a crescere in vista dei mesi invernali. L’ARERA ha spiegato che il rialzo si concentra principalmente sulla materia energia, la cui spesa subirà un aumento del 19%, mentre le altre componenti della bolletta, come il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema, non subiranno variazioni.

L’incremento del prezzo dell’energia elettrica

Per il quarto trimestre dell’anno, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica sarà dunque fissato a 26,47 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. Nonostante l’aumento, l’ARERA ha sottolineato che la spesa annua complessiva per il cliente tipo vulnerabile sarà comunque inferiore del 27,2% rispetto ai dodici mesi precedenti, per un totale di 498 euro. Tuttavia, l’Unione Nazionale Consumatori ha espresso critiche nei confronti di questo aumento, pur ammettendo che fosse atteso a causa delle dinamiche del mercato.

Marco Vignola, vicepresidente dell’associazione, ha evidenziato che, nonostante l’incremento dei costi, le tariffe della Maggior Tutela restano più convenienti rispetto a quelle del mercato libero. A Roma, ad esempio, su 1.039 offerte presenti sul portale ARERA, nessuna risulta più economica della Maggior Tutela per un cliente tipo con un consumo annuo di 2.000 kWh. Situazione analoga a Milano, dove tra 1.049 offerte non è emersa alcuna proposta più vantaggiosa.

L’Unione Nazionale Consumatori ha calcolato che l’aumento dell’8,8% comporterà una spesa aggiuntiva di circa 43 euro all’anno per un cliente tipo. Di conseguenza, la spesa totale annuale per l’elettricità salirà a 529 euro. Se a questa cifra si sommano i 1.244 euro previsti per il gas, il totale complessivo delle utenze energetiche per il prossimo anno raggiungerà 1.773 euro.