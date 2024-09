Nelle ultime ore, Google ha lanciato un aggiornamento per risolvere un bug. Ovvero una problematica che affliggeva la funzione di ricerca all’interno di GoogleFoto. L’app, che è tra le più utilizzate per la gestione delle immagini, aveva presentato problemi per alcuni utenti. Essi infatti non riuscivano a trovare correttamente le foto attraverso la funzione di ricerca. In alcuni casi, la query di ricerca veniva cancellata. Oppure i risultati non rispondevano ai parametri inseriti. Questo problema non ha coinvolto la totalità degli utilizzatori, ma solo un numero limitato di persone.

Le nuove funzionalità e miglioramenti di Google Foto

L’azienda ha confermato di aver preso atto della situazione e di aver agito prontamente per sistemare il difetto. Con il nuovo aggiornamento, la funzionalità “Cerca” dovrebbe tornare attiva correttamente per tutti. Ad ogni modo, Google invita coloro che hanno ancora difficoltà a inviare un feedback. Così da poter segnalare eventuali problemi che potrebbero persistere. Ciò potrebbe indicare che l’azienda sta monitorando attentamente il problema, anche se sembra sicura della correzione apportata.

Google Foto è una delle app più apprezzate per la gestione e la modifica delle immagini. Oltre a essere un’ottima galleria, offre strumenti avanzati come la possibilità di ritoccare le foto e di gestire i ricordi in modo personalizzato. Di recente, l’azienda ha provveduto ad introdurre nuove funzionalità che permettono una maggiore integrazione con servizi come iCloud. In più ha reso disponibili gratuitamente strumenti come Magic Eraser e Photo Unblur. I quali, in precedenza, erano accessibili solo con abbonamento.

Un’altra novità interessante è la funzione “La mia settimana”, che permette di visualizzare un riepilogo settimanale delle foto. L’ app sta anche testando nuove opzioni per migliorare la gestione dei contenuti. Come, ad esempio, filtri di ricerca più avanzati e la possibilità di modificare più facilmente le foto nei Ricordi. Google Foto continua quindi a evolversi. Cercando di offrire sempre maggiori servizi e funzionalità ai suoi utilizzatori.