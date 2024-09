Kena ha presentato sul mercato una nuova offerta dedicata a tutti gli appassionati di calcio, e non solo. Quest’ultima, infatti, comprende l’accesso a TIMVISION, Infinity+ e DAZN con piano Standard. Il pacchetto viene offerto a 24,99euro al mese. Questo prezzo vale per i primi tre mesi. A partire dal quarto mese, invece, il costo passa a 44,99 euro. L’offerta comprende l’attivazione gratuita ed anche la nuova SIM Kena Mobile è gratis.

Kena TIMVISION: i dettagli della promo

L’offerta comprende 1 GB in 4G di traffico dati disponibile anche in roaming zero. Inoltre, sono compresi tre abbonamenti video. Il primo è TIMVISION. Il suo valore è di 6,99euro mensili. Quest’ultimo comprende i canali Eurosport, Discovery+. Film e serieTV con Mediaset e La7. A ciò si aggiunge anche l’abbonamento Infinity+ dal valore di 7,99 euro mensili. Quest’ultimo offre film, serie tv e cartoni animati.

Infine, l’offerta Kena comprende anche un abbonamento DAZN con piano Standard dal valore di 44,99 euro al mese. Quest’ultimo offre la Serie A, Liga Portugal, LaLiga, basket Serie A, Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League. UEFA Women’s Champions League e volley. A ciò si aggiungono alcune partite di Eurosport, boxe ed NFL.

Gli utenti interessati all’offerta Kena TIMVISION e intendono procedere con la sua attivazione possono procedere seguendo diverse modalità. È possibile procedere online, recandosi sul sito web dell’operatore e cliccando sull’apposita pagina dedicata. In alternativa, è possibile recarsi in uno dei negozi autorizzati. Alle prime due si aggiunge anche la possibilità di procedere utilizzando l’app ufficiale di Kena Mobile. Infine, gli utenti interessati possono procedere all’attivazione telefonando al numero 181, messo a disposizione dall’operatore.

Si tratta di un’opzione estremamente vantaggiosa che permette agli utenti di accedere ad un pacchetto streaming estremamente conveniente. Kena permette di ottenere un abbonamento sensazionale per gli appassionati di calcio e contenuti video di qualità. Se siete interessati alla nuova promo è consigliabile procedere in fretta e non perdere quest’occasione.