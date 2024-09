Il produttore tech Realme continua la sua scalata nel settore con tantissimi nuovi prodotti. L’azienda, in particolare, ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato italiano ben due nuovi prodotti, ovvero il nuovo smartwatch Realme Watch S2 e i nuovi auricolari Realme Buds T310. Vediamo qui di seguito le loro peculiarità.

Realme stupisce con i suoi nuovi Realme Watch S2 e Realme Buds T310

Il produttore tech Realme ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato italiano ben due nuovi prodotti tecnologici. Come già accennato in apertura, il primo di questi è uno smartwatch, ovvero il nuovo Realme Watch S2. Quest’ultimo presenta tutta una serie di caratteristiche che lasciano davvero senza parole.

La costruzione è impeccabile, con un corpo realizzato in acciaio inossidabile, con delle texture che includono motivi lavorati con precisione e finiture spazzolate a coltello. Garantita inoltre la resistenza e l’usura ai graffi, grazie alla presenza di una placcatura ad acqua, rivestimento sottovuoto e trattamento con olio anti-impronta. Non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP68.

Il nuovo smartwatch dell’azienda dispone poi di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 1.43 pollici. Non manca il supporto per il monitoraggio a diverse attività sportive, 110 per l’esattezza. Notevole poi la batteria presente a bordo che, a detta dell’azienda, è in grado di garantire fino a 14 giorni di autonomia con un utilizzo quotidiano in modalità standard.

L’azienda ha poi annunciato ufficialmente i nuovi auricolari Realme Buds T310. Questi si caratterizzano per un design accattivante, un’ottima esperienza multimediale e una notevole autonomia. Grazie alla presenza di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, gli utenti porranno scegliere fra tre livelli di cancellazione del rumore in base alle proprie preferenze.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Realme Watch S2 e Realme Buds T310 sono già disponibili all’acquisto ad un prezzo rispettivamente pari a 79,99 euro e 39,99 euro.