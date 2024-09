Le videochiamate fanno ormai parte della nostra quotidianità. Chi di noi non ha giornalmente o settimanalmente videochiamate programmate per questioni di lavoro? Molte volte fatte con dispositivi come PC ma anche con smartphone nei casi in cui siamo impossibilitati ad avere un PC a portata di mano. La funzione per effettuare videochiamate non manca, però, anche su Android TV che dà l’opportunità di sfruttare il televisore per accedere ad app come Google Meet.

In questo caso, l’utilizzo di Google Meet su una TV smart consente di avere uno schermo molto più ampio ma anche di avere maggiore comfort. Gli utenti che finora hanno utilizzato questa soluzione dal proprio televisore potrebbero presto trovarsi impossibiliti ad accedere a Google Meet. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo la novità che riguarderà tantissimi utenti.

Google Meet: a breve addio su Android TV?

Come accennato in apertura, Google Meet potrebbe presto dire addio all’accesso da Android TV. Questa novità potrebbe non piacere ai tanti utenti che per comodità preferiscono accedere alle videochiamare direttamente dal proprio televisore. Nelle scorse ore, infatti, è stato notato un cambiamento nel codice dell’ultimo aggiornamento di Google Meet. Questo sembrerebbe rivelare proprio che l’app non sarà più disponibile sulla piattaforma Android dedicata alle TV.

A confermare l’ipotesi è anche un messaggio che risulta essere piuttosto chiaro. Stiamo facendo riferimento all’avviso dichiara esplicitamente che a breve non potrà più essere utilizzato Meet su TV per effettuare chiamate. Gli utenti che vogliono saperne di più per conoscere anche eventuali alternative vengono anche invitati a cliccare su un’apposita icona messa in evidenza sul televisore.

Nonostante l’avviso, ormai ufficiale, relativo all’addio da parte di Meet su TV, non si hanno dettagli relativi a quando il colosso deciderà di fare sparire l’app da tutti i dispositivi. Per il momento sappiamo solamente che lo stop è stato avviato sulle Samsung TV nel 2023.