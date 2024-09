Huawei ha realizzato un dispositivo della serie Mate chiamato Mate 70, che avrà delle nuove funzionalità data la sua classificazione in una gamma così importante. Adesso come top di gamma abbiamo il Huawei Mate XT che sta attirando l’ attenzione di molti utenti sul mercato. Con il nuovo dispositivo presto ci saranno molti utenti che vorranno averne uno dato che come detto prima porterà delle novità tipiche della classe Mate.

Intanto in attesa della data di lancio del dispositivo sul mercato cominciano a diffondersi le prime specifiche tecniche con le novità introdotte. Il nuovo modello avrà un comparto fotografico migliorato e una nuova tecnologia del processore che verrà prodotto con una tecnica nuova. Inoltre verrà migliorato il display e spostate alcune funzionalità per essere più comode da utilizzare da parte degli utenti. Per quest’ ultime sarà riservato un trattamento diverso da parte della società per uniformarsi a tutte le altre viste nei modelli sul mercato.

Huawei, ecco le specifiche tecniche del Mate 70

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo Mate 70 avrà uno schermo con display curvo su tutti e quattro i lati anche se non è stata ancora specificata la grandezza di quest’ ultimo. Questo dispositivo avrà anche un sistema di riconoscimento facciale 3D con un sensore per le impronte digitali che verrà posizionato sul tasto di accensione. Per quanto riguarda le fotocamere, ci sarà un sensore da 50 MP e un sensore ultra-wide da 50 MP. Il cambiamento importante riguarda la tecnologia del processore che adesso è realizzato a 5 nanometri. La cosa che ancora non è stata specificata è il prezzo di vendita che rispecchierà tutte le caratteristiche appena descritte.

Per quanto riguarda la data di lancio ufficiale, non è stata ancora decisa ma potrebbe avvenire verso fine anno. Il momento di conferma di queste specifiche tecniche avverrà con la presentazione ufficiale tra qualche mese.