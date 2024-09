Ormai siamo in pieno periodo di sviluppo e di scoperte soprattutto se andiamo ad analizzare il settore delle energie. Quest’ultimo sta testando una possibile tecnica che impiegherebbe il teletrasporto.

Codesta potrebbe stravolgere completamente la metodologia per ricavare energia.

Teletrasporto, nuove tecniche?

A quanto pare un team di ricercatori ha testato la possibilità di poter estrarre dallo spazio l’energia. La quale poi successivamente verrà teletrasportata e immagazzinata direttamente utilizzando un computer quantistico.

Questo nuovo concetto di teletrasporto potrebbe cambiare completamente l’idea nel mondo dell’elettricità. Questo esperimento prende spunto da un concetto esposto nel 2008 da Masahiro Gotta in Giappone. Codesto pensò che le varie fluttuazioni dei campi quantistici che sono presenti nello spazio apparentemente vuoto possono essere utilizzate per il trasporto dell’energia. Questa è un ipotesi che è ibernata da molto tempo e solo la tecnologia di oggi ha dato la predisposizione per metterla alla prova.

Un team di sviluppatori ha provato a testare questa ipotesi del teletrasporto attraverso i qubit, unità fondamentale dell’informazione quantistica, per provare a risolvere il problema dello stoccaggio dell’energia teletrasportata. In questo test i qubit sono utilizzati nel loro stato energetico più basso, utilizzando il fenomeno dell’entanglement quantistico.

Questa nuova idea che sfrutta i principi di un ipotetico teletrasporto può condurre a nuovi metodi di generazione e trasmissione di energia a distanza che regalerebbero un grande aiuto nel settore energetico.

Adesso il prossimo step per il team di ricercatori è portare questa energia verso la realizzazione di reazioni chimiche, avvicinando sempre di più questa ipotesi al mondo reale. Codesta porterebbe delle implicazioni davvero importanti verso la chimica verde, la produzione di energia pulita e molto altro.

C’è normalmente da comprende che il tutto si trova ancora in una fase sperimentale. Sicuramente ci toccherà solo che attendere in future e importanti novità che potrebbero cambiare il mondo dell’energia.