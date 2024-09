Nelle scorse settimane, Huawei ha presentato il nuovo Mate XT. Questo smartphone foldable ha la caratteristica unica di essere il primo tri-pieghevole al mondo. Tuttavia, secondo il noto leaker Digital Chat Station le novità da parte del produttore non sono finite.

Nel corso dei prossimi giorni, Huawei potrebbe presentare dei nuovi flagship e tutte le indicazioni lasciano intendere che si tratti della serie Mate 70. Stando a quando emerso online, la nuova serie di device top di gamma sarà caratterizzata da soluzioni tecniche all’avanguardia.

I prototipi del Mate 70 lasciano trapelare che lo smartphone potrà contare su un design frontale con display curvo su tutti e quattro i lati. Inoltre, sarà integrato un sistema di riconoscimento facciale basato sul riconoscimento 3D del volto. I sensori saranno posizionati nella parte centrale superiore del display.

La serie Huawei Mate 70 arriverà entro la fine dell’anno ma le indiscrezioni ne anticipano alcune delle principali caratteristiche

Possiamo immaginare che queste soluzioni saranno adottate sia sul Mate 70 che sul Mate 70 Pro. Inoltre, entrambi i dispositivi avranno una cornice piatta in metallo e il sensore per le impronte digitali che sarà integrato nel tasto di accensione e spegnimento. Precedenti indiscrezioni indicavano che il lettore di impronte sarebbe stato integrato sotto lo schermo, ma a quanto pare Huawei avrebbe cambiato idea a riguardo.

Ci aspettiamo novità evidenti anche sulla scocca posteriore con una fotocamera posizionata all’interno di un’isola dalla forma ellittica. Al momento non è chiaro quali saranno le ottiche impiegate da Huawei sulla famiglia Mate 70, ma sembra certa la presenza di una lente periscopica.

Nella precedente generazione, il brand cinese ha utilizzato una particolare tecnica produttiva per la fotocamera che unisce vetro e metallo per creare la particolare cornice. Per la serie Mate 70, Huawei potrebbe optare per il solo vetro che rivestirà tutta la scocca posteriore.

Le prestazioni della famiglia di smartphone saranno garantite da un SoC di nuova generazione realizzato internamente. Il brand punterà su una maggiore efficienza energetica al fine di migliorare la dissipazione e ridurre i materiali impiegati nella produzione.

Il debutto della famiglia Mate 70 sarà accompagnato anche dal lancio ufficiale di Harmony NEXT, la nuova versione del sistema operativo proprietario. Il debutto è previsto entro la fine dell’anno e siamo certi che maggiori dettagli emergeranno nel corso delle prossime settimane.