Oggi lo sviluppo tecnologico è qualcosa di assurdo, il quale può normalmente presentare alcuni problemi come è successo con la famosa piattaforma Google Foto.

Infatti il colosso di Mountain View si è dovuto ultimamente interessare alla risoluzione di un problema.

Google Foto, problemi?

Tra le moltissime app che Google si è permessa di sviluppare, una delle quali gestisce le gallerie dei vari utenti è proprio Google Foto.

Ultimamente Google come è possibile vedere sta indirizzando la maggior parte delle sue risorse verso la progettazione e sviluppo software di quest’ultima app. Infatti per chi la utilizza si può notare che si è semplificato l’accesso alla cartella bloccata, si è maggiorata l’integrazione con il servizio iCloud di Apple e soprattutto è in arrivo la nuova funzione “La mia settimana” con molte altre novità e funzioni.

Può soprattutto succedere anche alle migliori applicazioni di avere qualche problema. Infatti ultimamente Google Foto risultava avere un problema che affliggeva alcuni utenti e che Google ha subito risolto.

Entrando nel merito del problema, alcuni utenti avevano riscontrato vari problemi con la funzionalità di ricerca di Google Foto. Infatti l’app non forniva risultati giusti per le ricerche eseguite dagli utenti. Ed alcune volte il servizio cancellava la query dando come risposta nessun risultato.

Successivamente è stata proprio Google che ha comunicato con un post che il bug presente non era molto diffuso e che ha interessato solo una stretta cerchia di utenti. In seguito si è voluta rassicurare dicendo di aver risolto il bug con l’ultimo aggiornamento rilasciato.

Però a quanto pare Google sembra non essere sicura di aver risolto la problematica su Google Foto chiedendo agli utenti interessati un feedback sulla loro esperienza dopo l’ultimo aggiornamento eseguito. Richiesta che potrebbe essere solo lucre a interesse per quanto riguarda l’ultimo aggiornamento rilasciato.

Nel caso che vi ritroviate tra questo numero di utenti basta istallare l’aggiornamento dell’app all’ultima versione per risolvere il tutto.