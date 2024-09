Realme GT 6T è uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, con la sua capacità di offrire all’utente finale la possibilità di accedere ad una serie di ottime specifiche tecniche e prestazioni al top, pagando comunque una cifra che non va oltre i 358 euro circa.

Il prodotto presenta dimensioni di 162 x 75,1 x 8,65 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 191 grammi, fermo restando avere un ampio display da 6,78 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1264 x 2780 pixel, sempre tecnologia LTPO AMOLED con refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità, terminando con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Realme GT 6T: che prezzo basso solo oggi

La spesa è davvero ridottissima su Amazon per gli utenti che vogliono acquistare un Realme GT 6T, dovete infatti sapere che il prodotto viene proposto con un risparmio effettivo del 35% sul listino originario, che era di 549 euro. In altre parole ci si ritrova a poter spendere solamente 358 euro per il suo acquisto, con alle spalle una garanzia di 2 anni che copre tutti i difetti di fabbrica. Premete questo link per acquistarlo.

Le prestazioni raggiungono livelli molto elevati, grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen3, che viene supportato dalla presenza della GPU Adreno 732, con anche 8GB di RAM e 256GB di memoria (in questo caso non espandibile con microSD). Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, ed un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, utili per riuscire a realizzare ottimi scatti fino ad una dimensione massima di 8165 x 6124 pixel. Nella parte anteriore, al contrario, è stato integrato un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.45, capace comunque di mettere a disposizione dell’utente prestazioni più che dignitose, con riprese realizzate anche in 4K.